Torna nel Centro storico BeDesign Week, call per under 35

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Torna dal 24 al 28 maggio 2023 in piazza S.Lorenzo, la Genova BeDesign Week 2023 che, sostenuta anche quest'anno dal Comune di Genova, avrà come tema la scintilla tra design e innovazione che favorisce trasformazioni e ricerca, in sinergia con le università. Tra le novità, una call per gli under 35: Santa Maria di Castello sarà loro riservata. Il concorso è aperto a tutti, universitari e professionisti. I designer, dopo aver inviato i materiali, verranno selezionati dal comitato scientifico del Distretto del Design. Nata dall'idea di un gruppo ristretto di professionisti, sostenuta e promossa da Ascom Confcommercio Genova, anche nel 2023 Gbdw si prefigge di rigenerare una porzione di territorio, diffondere e valorizzare il design. "La Design Week genovese si connota sempre di più per il suo ruolo culturale e professionale inquadrando il ruolo del design nella vita quotidiana e dei designer nella progettazione di un mondo migliore - spiega Elisabetta Rossetti, presidente del Distretto del Design Genova -. Come tema centrale è stata scelta 'l'energia creativa inesauribile e sempre disponibile' propulsore della sostenibilità e promotrice di soluzioni di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano e domestico".

Grazie all'ingresso, nel 2022, di Confindustria Nautica partner fissa della manifestazione, ogni anno aumentano gli espositori del mondo nautico.

" Arriviamo a questa IV edizione sempre più convinti che il modo di lavorare corretto sia questo - ha detto l'assessore comunale al commercio Bordilli -: fare sistema tra istituzioni e privati, lavorare in partnership pubblico-privato essendo, come Comune, facilitatori e sostenitori di un progetto imprenditoriale e in grado di catalizzare progetti di rigenerazione urbana ed espansione territoriale". L'assessore regionale Benveduti si dice convinto che "il centro storico genovese può diventare la nostra 'Rive Gauche'" mentre Camera di Commercio, ha detto il segretario generale Maurizio Caviglia "condivide gli obiettivi di BeDesign: rigenerazione di luoghi come il Centro Storico con attività legate a creatività e innovazione di giovani talenti, attenzione al consumo energetico e rispetto dell'ecosistema, anche sociale e umano, sostenibilità". Per Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, la manifestazione "è esempio positivo di sinergia territoriale. Questa edizione è dedicata alla tematica dell'energia, strettamente collegata ai temi di innovazione e sostenibilità, imprescindibili per l'intero settore della nautica e tratti caratterizzanti il design nautico".