Ritrovata e restituita croce con sacra reliquia,fu rubata a Roma

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - I carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale della Liguria hanno ritrovato una Croce processionale (cosiddetta 'astile') in lamina di ottone sbalzato e argentato su anima di legno contenente la sacra reliquia della Croce di Gesù Cristo, rubata prima del 2005 dalla Basilica San Marco Evangelista al Campidoglio a Roma.

L'indagine dei Carabinieri, coordinati in una prima fase dalla Procura di Genova e poi dalla Procura di Milano, è iniziata nel maggio 2022, quando l'Ufficio Esportazione oggetti e antichità d'arte della Soprintendenza Ligure ha interessato il reparto dell'Arma per la verifica del prezioso manufatto, presentato in esportazione. Dalla 'Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti' gestita dal Comando Tpc, la più grande del mondo con oltre 1.3 milioni di files relativi a beni da ricercare, è emerso che la croce era stata rubata. L'attività investigativa ha portato all'immediato sequestro del prezioso manufatto e ha permesso di accertare che la Croce, prima di essere presentata per l'esportazione, era stata venduta a un'asta. I carabinieri hanno identificato l'imprenditore milanese intestatario del mandato di vendita. La Croce è stata dissequestrata ed è stata restituita stamani al parroco, mons.

Renzo Giuliano dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Genova, magg. Alessandro Caprio. (ANSA).