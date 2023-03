Provincia Spezia, Regione e Arte recuperano 278 alloggi

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 MAR - Un piano di recupero per 278 alloggi di edilizia popolare nella provincia della Spezia sarà avviato nei prossimi mesi per la successiva assegnazione secondo le graduatorie Erp ed Erz. La presentazione è avvenuta stamani a Palazzo Civico.

"Un piano straordinario per volumi d'intervento, solo l'operazione di recupero di Begato a Genova ha avuto queste dimensioni in Liguria fino a oggi - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Il primo beneficio sarà la messa a disposizione di nuovi alloggi per la fascia più debole della popolazione. Il secondo è il tema dell'efficientamento energetico, che genera risparmio in fatto di consumi e di impatto ambientale".

Il piano ha un costo superiore ai 20 milioni di euro, metà dei quali arrivano dalla Regione Liguria ed il resto diviso tra Arte, Pnrr e gli stessi singoli Comuni. Quelli coinvolti sono dieci: Lerici, Porto Venere, Arcola, Santo Stefano Magra, Levanto, Bonassola, Luni, Bolano, Sarzana e La Spezia. "Nella sua straordinarietà, il piano è figlio di una programmazione precisa - spiega Marco Scajola, assessore alle politiche abitative -. Daremo alle famiglie la possibilità di abitare in strutture più moderne rispetto al recente passato. A molti inquilini Erp succede di pagare più di riscaldamento che di affitto. Efficientamento energetico significa anche dare dignità dell'abitazione". I primi alloggi riqualificati saranno assegnati entro la fine dell'anno secondo i programmi. Sul totale, 194 sono quelli al momento sfitti che torneranno a disposizione. Solo alla Spezia sono 143. "Risposte ad una domanda di abitazione che è alimentata dalla crisi e da un fenomeno che solo alla Spezia ha visto oltre duemila appartamenti adibiti a case vacanza e bed & breakfast, venendo di fatto sottratti al mercato", dice il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini. "Ora la sfida- è l'auspicio di Marco Tognetti, amministratore di Arte La Spezia - è accorciare i tempi di realizzazione". (ANSA).