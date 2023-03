Movida Genova, 4 giovani su 6 hanno parametri alcol fuori legge

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Quatto giovani genovesi ogni sei, nonostante siano convinti di non aver abusato di alcol, in realtà sono fuori dai parametri di legge. A dimostrarlo sono i primi risultati della sperimentazione che la Polizia Locale genovese sta facendo nelle strade della movida dove viene messo a disposizione un alcol test per i ragazzi che chiedono di misurare il proprio tasso alcolico. A spiegarlo il comandante del polizia Locale di Genova Gianluca Giurato a margine del progetto "Incidente?… pensaci prima", realizzato dall'Automobile Club insieme a Comune di Genova e Università che si è tenuto a Palazzo Rosso. "Ogni week end sono un centinaio i giovani della Movida che partecipano alla nostra iniziativa - spiega Giurato - e che provano i nostri etilometri ma purtroppo il 40%, pur pensando di essere in regola si scopre fuori dai parametri previsti per il tasso alcolemico". Nonostante questo, però, i risultati di questa sperimentazione sono abbastanza interessanti. "Il fatto che ogni volta siano tantissimi i ragazzi a provare - conclude Giurato - lo reputo una cosa positiva". (ANSA).