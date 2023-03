Amiu, ecocompattatopre 'PlastiPremia' a Savignone

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Savignone è il terzo Comune, dopo Ronco Scrivia e Isola del Cantone che vede installato sul suo territorio un ecocompattatore del progetto PlasTiPremia. Da oggi la cittadina della Valle Scrivia ha una sua macchina 'mangiaplastica' che si trova in piazza Madre Teresa di Calcutta. inaugurata alla presenza del sindaco Mauro Tamagno e da Giovanna Damonte, membro del cda Amiu Genova. Nella stessa giornata si è svolto un laboratorio ambientale dedicato alla raccolta differenziata rivolto ai più piccoli della Scuola primaria 'Gherardi' di Savignone, per scoprire in modo interattivo tutti i segreti di un efficace e corretto riciclo.

Tamagno ha ringraziato Amiu per "questa importante iniziativa soprattutto perché in questa prima fase di espansione in Valle Scrivia ha scelto Savignone. L'importanza che una raccolta differenziata non sia più conosciuta come una difficoltà ma un criterio che nell'arco del tempo migliori lo stato ambientale in cui viviamo, supportato anche dall'opportunità che se eseguita in maniera corretta può portare anche un risparmio economico". Nel programma di diffusione degli ecocompattatori nel Genovesato sono previste altre due macchine che, come questa di Savignone, hanno ottenuto il finanziamento del Mite che ha finanziato l'installazione in altri due comuni: Busalla e Crocefieschi. Inoltre, finanziate dalla Città Metropolitana, è prevista l'installazione di altre macchine a Rossiglione, Torriglia, Arenzano e Cogoleto. Anche in questo caso il piano di sviluppo Amiu ha ottenuto un co-finanziamento regionale e la stretta collaborazione con il Consorzio di filiera degli imballaggi in plastica, Corepla. "Essere presenti attraverso un impegno costante sul territorio del Genovesato con iniziative di vario tipo e interesse ci rende soddisfatti degli sforzi fatti finora dall'azienda a tutti i livelli - afferma Giovanna Damonte - Siamo contenti, inoltre, che questo progetto stia ottenendo crescente successo tra tutti i cittadini della Valle Scrivia, attirati dalla possibilità di fare del bene all'ambiente e anche, non dimentichiamolo, al proprio portafoglio con le occasioni date dalle aziende convenzionate con il progetto". (ANSA).