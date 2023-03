Precipita da promontorio Portofino, morto escursionista

Un escursionista di 31 anni, Eros Coppola, un elettricista di Busalla (Genova) che risiedeva a Genova Pontedecimo, è morto questa mattina dopo essere precipitato dal Passo Del Bacio, nel versante meridionale del promontorio di Portofino. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Genova con l'elicottero Drago, il soccorso Alpino e i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni emerge che l'escursionista sarebbe scivolato, per cause da accertare, in un burrone di diverse decine di metri che si trova in una zona impervia del sentiero.

L'uomo stava affrontando una parte complessa e adatta a soli escursionisti esperti quando ha perso l'equilibrio. Alla tragedia ha assistito la sua compagna, che ha dato l'allarme ed è ora sotto choc. I due erano appassionati di escursioni ed avevano il giusto equipaggiamento per quel sentiero è stato spiegato, una ferrata che in alcuni tratti si percorre agganciati ad una corda di sicurezza. Indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto. Il fratello della vittima aveva sentito la notizia dell'incidente e per un presagio si è recato all'Ospedale San Martino a Genova per avere informazioni. Non ha trovato il fratello ma poco dopo ha ricevuto la telefonata dei carabinieri che gli chiedevano di recarsi a Camogli (Genova) per una comunicazione. A quel punto ha capito.

Per un tratto del sentiero da dove oggi è precipitato e morto un escursionista, ieri il Consiglio di amministrazione del Parco regionale aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza. In particolare il Cda ha cambiato le regole di accesso di uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che, dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell'Oro e da Costa del Termine. Le nuove regole sono le stesse previste per la fruizione della Via dei Tubi, l'acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli, una ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall'Ente Parco di Portofino. Già a febbraio, il Cda aveva messo sul tavolo le modifiche al regolamento di fruizione per il Passo del Bacio, tratto in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti. Alle nuove regole si affiancherà l'attività di vigilanza dei guardiaparco e gli assistenti. Il problema riguarda le condizioni in cui si arriva in quel punto: il sentiero è lungo, quasi tutto sotto al sole.