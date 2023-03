Juventus: Allegri, siamo secondi: classifica ci soddisfa

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "E' una classifica che ci dà soddisfazione: possiamo puntare al secondo posto, abbiamo fatto 53 punti sul campo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo contro la Sampdoria. "E' stata una vittoria importante per lavorare bene in vista del Friburgo - continua in conferenza stampa - e non era una gara semplice: si era semplificata ma le partite finiscono anche oltre il 95', abbiamo peccato un po' di inesperienza perché in mezzo al campo avevamo due 2001 (Fagioli e Barrenechea, ndr) e un 2003 (Miretti, ndr) e non abbiamo fermato le loro ripartenza, poi abbiamo disputato una grande ripresa". Vlahovic è rimasto ancora a digiuno con tanto di rigore sbagliato: "Glielo dico sempre, deve stare tranquillo ed essere meno frettoloso - aggiunge Allegri sul serbo - ma soprattutto rimanere sereno perché il gol arriverà". Il tecnico fa un punto sugli infortunati: "Bonucci ha preso una botta che verrà valutata domani, Bremer ha avuto un fastidio al tendine ma niente di che - gli aggiornamenti sui due difensori - mentre Pogba non sarà a disposizione, per Chiesa speriamo e Di Maria verrà a Friburgo".

Stankovic non è convinto dal 3-2 di Rabiot: "E' un gol da annullare perché la tocca con il braccio, punto e basta - la rabbia del tecnico della Sampdoria - e già una volta mi hanno chiesto scusa per la rete che ci hanno tolto ad Empoli, ma sono errori gravi: non ho dubbi gli arbitri, è un episodio che non voglio accettare ma devo farlo e non riesco a spiegarmelo perché si vede chiaramente". La prestazione, però, lo lascia orgoglioso: "Le prime due reti mi fanno rabbia perché serviva più coraggio, ma poi abbiamo avuto una reazione da uomini e da grande squadra - continua l'allenatore - e ringrazio davvero i miei ragazzi: all'intervallo ci siamo parlati, volevamo provarci fino alla fine e stringiamo la mano a una Juve che sul campo è seconda con 53 punti". (ANSA).