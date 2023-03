Comunali Sestri Levante: Solinas, da oggi in mezzo a gente

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - "Il mio unico partito e' Sestri Levante" così esordisce il candidato a sindaco Francesco Solinas, 55 anni, ingegnere dell' Amt in un comunicato per spiegare nelle sue liste il capogruppo regionale di Forza Italia Claudio Muzio ed i due consiglieri comunali uscenti della Lega Nord. "La coalizione parte dal basso per cambiare dopo 30 anni la guida della città - dice Solinas- ne fanno parte rappresentanti di associazioni del territorio, e cittadini impegnati in varie categorie, tra questi anche alcuni amministratori locali che si sono riconosciuti nel progetto. Da oggi saremo in mezzo alla gente". Il chiarimento viene dopo la presa di posizione ufficiale di Forza Italia che appoggerà insieme a Fratelli d Italia e Lega Nord il candidato Diego Pistacchi.

Per il candidato del centro sinistra Marcello Massucco l'appoggio del Partito Democratico, di Partecipa Attiva, di Azione e Italia Viva e di una lista dei 5 Stelle senza il simbolo e denominata 'Movimento per Sestri'. I candidati Diego Pistacchi, Francesco Solinas, Marcello Massucco e Giorgio Calabro si presenteranno con dieci liste per un totale di 200 aspiranti al consiglio comunale. (ANSA).