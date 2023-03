Comunali: Imperia, ex funzionario Provincia candidato sindaco

(ANSA) - IMPERIA, 11 MAR - "Mi sento in grado di affrontare i problemi di una buona amministrazione e di portarli a buon fine.

Abbiamo messo su una squadra di persone molto competenti nelle singole materie. La nostra proposta ha delle buone fondamenta, visto che ci ispiriamo al pensiero liberal democratico sociale".

Lo ha detto Enrico Lauretti, 69 anni, ingegnere ed ex funzionario della Provincia, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Imperia, per la lista civica "Società Aperta", che stamani ha presentato la propria candidatura, nella sala convegni della biblioteca civica.

"Cerchiamo di portare avanti una proposta che abbia fondate radici culturali - ha aggiunto - e che nel contempo si basi su alcuni principi: quello della politica intesa come servizio pubblico e non carriera, come competenza, partecipazione e ascolto. Una politica della trasparenza e della legalità, come desiderano i cittadini". Nel fuggire qualsiasi giudizio critico sulle altre amministrazioni, Lauretti afferma che Imperia "è una città in declino, con problemi irrisolti, opere pubbliche in ritardo, come il Teatro Cavour o la pista ciclabile".

Dunque alle prossime elezioni comunali di Imperia potrebbero essere sei i candidati. Oltre all'attuale sindaco Claudio Scajola, Laura Amoretti, appoggiata dal Pd, Luciano Zarbano, candidato del centrodestra (Fratelli d'Italia e Liguria Popolare tranne la Lega, che appoggerebbe Scajola), Domenico Abbo, dissidente del Pd a capo di una coalizione progressista, Enrico Lauretti e probabilmente anche Stefano Semeria per il Movimento Cinque Stelle. (ANSA).