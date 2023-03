All'esame per la patente con gli auricolari, 7 denunciati

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - La polizia stradale di Genova ha denunciato sette persone straniere nell'ambito di una indagine sulle 'patenti facili' ottenute con suggerimenti dall'esterno durante gli esami. Gli agenti si sono presentati negli uffici della Motorizzazione civile genovese e hanno scovato le sette persone che stavano usando auricolari, ben nascosti, proprio durante il quiz. Dall'altro capo, infatti, un complice suggeriva le risposte. A Savona, sempre la polizia stradale ha individuato e denunciato un esaminando che stava cercando di superare il test sempre con gli auricolari collegati con qualcuno all'esterno. Una ricerca successiva degli strumenti utilizzati per superare l'esame, come telecamere e trasmettitori auricolari, ha fatto trovare sul veicolo guidato senza patente, alcuni grammi di droga. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove è stata trovata altra droga. L'uomo è stato così arrestato. (ANSA).