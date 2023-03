Aggressioni a personale sanitario, in Liguria nel 2022 oltre 530

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Sono oltre 500 le aggressioni fisiche e verbali subite dagli operatori sanitari liguri nel 2022 mentre nei primi due mesi del 2023 si è già arrivati a quota 65. Domani si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. "Siamo convinti che servano norme più severe per chi compie aggressioni rivolte contro gli operatori sanitari che ogni giorno lavorano con abnegazione per assistere e curare le persone in situazioni di fragilità - commentano il governatore Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - Chi si rende responsabile di reati contro questi professionisti non fa altro che favorire il loro allontanamento da contesti emergenziali come il pronto soccorso con il rischio di un ulteriore impoverimento del sistema sanitario regionale. Tutti, ciascuno nel proprio ruolo, devono contribuire ad un'attività di formazione e informazione tra operatori e cittadini".

In Liguria già nel 2020 era stato predisposto un documento con l'obiettivo di raccogliere le esperienze, produrre linee guida e protocolli da adottare negli ospedali e nelle Aziende Sanitarie per affrontare, contenere e prevenire le aggressioni.

E' stato creato un protocollo uniforme e condiviso. Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha poi avviato una raccolta dati sul fenomeno che avviene in maniera estremamente eterogenea. Anche i dati provenienti nella nostra Regione risentono ancora di questa difformità, ma hanno comunque un valore indicativo. In Asl1 a fronte di 44 segnalazioni di violenza fisica e/o verbale a danno di operatori sanitario nel 2022 non se ne segnalano nel gennaio/febbraio 2023. In Asl 2 le segnalazioni a gennaio febbraio 2023 sono state 2 (54 nel 2022).

In Asl3 13 (79), in Asl4 25 (79), in Asl5 12 (46). Al Galliera sono state 3 (26 nel 2022) all'Evangelico nessuna (6) al S.Martino 10 (202 nel 2022). In tutto sono state segnalate 65 aggressioni nel gennaio/febbraio 2023 a fronte di 536 aggressioni nel 2022. Ad oggi, si legge nella nota della Regione, "non è possibile fare un raffronto con gli anni precedenti". (ANSA).