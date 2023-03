Uomo ricoverato in ospedale ha pistola 357 magnum, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Un italiano di 43 anni che è stato portato in ospedale per un accertamento sanitario obbligatorio chiesto dal centro di salute mentale è stato arrestato dalla polizia presso il San Paolo di Savona per porto abusivo di armi perchè aveva con sé una pistola 357 magnum, due passamontagna e due bombolette di spray urticante. L'uomo è stato perquisito dagli agenti di polizia del presidio dentro l'ospedale dopo una segnalazione fatta dall'Arma dei Carabinieri dopo la sua partenza in ambulanza dal Santa Corona di Pietra Ligure.

I carabinieri hanno poi trovato nella sua abitazione ad Albenga più di centoquaranta munizioni, un pugnale di acciaio, uno storditore elettrico, delle fionde ed un arco.

Dagli accertamenti della Questura, la "357 magnum" trovata addosso all'uomo è risultata rubata, così come le munizioni rinvenute nell'abitazione. Per questo, l'arrestato, con precedenti di polizia, è stato anche denunciato per ricettazione, detenzione di munizionamento e porto di oggetti atti ad offendere. (ANSA).