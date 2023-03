Uomo cade da scooter e muore a Savona

(ANSA) - SAVONA, 10 MAR - Tragedia in serata a Savona, dove un uomo di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima stava percorrendo una discesa in sella a uno scooter Yamaha X-Max quando, per cause ancora da chiarire, invece di curvare verso sinistra è andato a schiantarsi contro il marciapiede. L'impatto lo ha sbalzato contro le colonne di un porticato, facendogli fare un volo di diversi metri nel quale ha perso il casco: nella rovinosa caduta il 29enne ha riportato un grave trauma cranico ed è morto sul colpo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. Il magistrato dopo gli accertamenti di rito ha disposto che il corpo sia a disposizione dei familiari.

(ANSA).