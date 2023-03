Sit-in a Palazzo Giustizia, 'situazione organici drammatica'

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Anche a Genova sit-in di protesta davanti al Palazzo di Giustizia organizzato a livello nazionale dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e UilPa. I lavoratori si sono poi incontrati in assemblea. Al centro delle rivendicazioni la carenza di organico e le condizioni economiche. Per Fp Cgil Cisl Fp e UilPa la carenza di organico a Genova è di circa il 40 per cento medio su tutti gli uffici. "E' una situazione drammatica che coinvolge tutto il personale: Procura della Repubblica, Tribunale, Giudice di Pace, Tribunale dei Minori e ufficio di Sorveglianza. La situazione è peggiorata con la riforma Cartabia", si legge in un comunicato congiunto.

Per Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova "Il problema della giustizia è investito principalmente da due ambiti: quello degli organici e le questioni legate al contratto. La nostra priorità è rilanciare il pubblico impiego che complessivamente è carente di 500 mila unità a livello nazionale. Per rilanciare il servizio pubblico occorrono assunzioni per dare risposte ai cittadini rispetto al servizio e risorse dedicate al personale sul quale viene scaricato tutto il peso del funzionamento della macchina della giustizia. Le promesse non servono più, ora sono necessari investimenti concreti". Franco Volpi segretario regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria aggiunge "Situazione gravissima per la mancanza di personale e quello che c'è non viene valorizzato. E' l'unico Ministero in cui non è stata attivata la contrattazione per la crescita professionale dei lavoratori. Tra poco andranno in pensione tante persone che non verranno sostituite adeguatamente e solo con contratti a tempo determinato" Paolo Badalini, segretario generale UilPa Genova conclude: "I dipendenti pubblici erano eroi durante la pandemia, oggi sono eroi abbandonati. Abbandonati dalla politica che non riconosce il diritto a rinnovare il contratto, ad applicare quello scaduto e ignorando il salario accessorio come progressioni economiche, fondo di sede e passaggi fra le aree e le applicazioni contrattuali legate al nuovo Ccnl. Con queste condizioni rimane solo la via della protesta in piazza". (ANSA).