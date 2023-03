Si tuffa in mare a Genova, minore grave in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Un minore straniero di 17 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato in mare a Genova dalla spiaggia di Quinto, all'altezza dei giardinetti. Il giovane era in compagnia di altri nove minorenni stranieri non accompagnati, quando un'onda li ha travolti. Il gruppo è riuscito a rientrare a riva mentre il diciassettenne è stato spinto al largo dalla corrente e non è più riuscito a tornare indietro.

Il ragazzo è stato visto a faccia in giù in acqua da una bagnante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato e le volanti della polizia oltre ai medici del 118.

Quando sono arrivati i soccorsi quattro giovani del gruppo sono scappati mentre gli altri cinque sono stati identificati.

