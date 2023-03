Vela: protagonisti della Ocean Race 'corrono' a L'Uomo e il mare

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Agonismo e avventura per i quattro team che in queste ore navigano nei famigerati "Quaranta Ruggenti" affrontando venti d'intensità spaventosa e onde gigantesche alte come un palazzo di 6 piani. Sono i protagonisti della Ocean Race, impegnati nella terza tappa di 12 mila miglia da Città del Capo a Itajia , in Brasile, il giro del mondo a vela in equipaggio che quest'anno festeggia i 50 anni dalla prima edizione. Di questo si occuperà, con la cronaca della prima e della seconda tappa, la puntata di oggi della Rubrica "L'Uomo e il mare" trasmissione, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle ore 22.30 Su Raisport +HD. Oltre alla immagini esclusive della cronaca di regata anche le voci in diretta di skipper ed equipaggi impegnati in un'impresa considerata da molti l'Everest dei mari.

Oltre alla cronaca del confronto serrato fra gli IMOCA 60 protagonisti della seconda e terza frazione, il racconto della partecipazione del VO 65 città di Genova imbarcazione presente al primo step sino a Capo Verde e pronta ad affrontare la sesta e l'ultima tappa con traguardo a fine giugno, per la prima volta in mediterraneo nella città della Lanterna.

Per questo le telecamere di Raisport sono andate a visitare il Cantiere Sangiorgio Marine di Genova dove il VO65 italo-austriaco è stato rifittato e dove è stata costruita anche la barca di Ambrogio Beccaria secondo alla regina delle regate in solitario Route du Rhum. (ANSA).