Uomo accoltellato in strada a Genova,fermato presunto aggressore

Accoltellamento all'alba in via della Benedicta nel quartiere Cep di Pra' a Genova. Un uomo è stato ferito da una persona che poi è stata fermata. La vittima, un egiziano, è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata portata in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale di Voltri. Ha una ferita lieve allo sterno.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno fermato il presunto aggressore: si tratta di un uomo di origini sudamericane, di 27 anni, che è stato trovato in possesso di tre coltelli e di una mannaia.

L'uomo avrebbe problemi psichici ed è stato portato in Questura. (ANSA).