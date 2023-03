Calcio: nasce club dedicato a Vialli e Mancini

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Nasce il Sampdoria Club 'Luca Vialli e Bobby Gol', club che prende vita dopo il libro ed il docufilm "La Bella Stagione", che ripercorre la cavalcato che portò i blucerchiati alla conquista dello scudetto nel 1991. Il Sampdoria Club nasce come proseguimento di quel racconto che, la settimana scorsa, ha vinto il Nastro d'Argento, nella categoria Gli Eroi dello Sport, come miglior documentario a tema calcistico e più in generale sportivo, riconoscimento assegnato dai giornalisti cinematografici.

La presentazione mercoledì 14 in Regione nella Sala Trasparenza. In collaborazione con la casa produttrice Groenlandia e la Genova Liguria Film Commission, verrà proiettato il Trailer del Docufilm e, in collegamento, ci sarà Matteo Rovere, produttore de La Bella Stagione. Il vice presidente della Regione Alessandro Piana farà gli onori di casa e il Presidente del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, Angelo Vaccarezza, parlerà della nascita di un progetto che vuole coinvolgere tifosi e sportivi in tutta la Liguria. Ci sarà anche il presidente della Sampdoria Marco Lanna. (ANSA).