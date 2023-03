Bus travolge auto e distrugge fabbricato, tre illesi

Tragedia sfiorata ieri sera per un incidente stradale lungo l'Aurelia che da Ruta di Camogli scende a Rapallo (Genova). Tre persone a bordo di un'auto sono rimaste illese dopo che un bus di linea ha centrato il mezzo, che stava effettuando una manovra di parcheggio. L'urto è stato così violento che un fabbricato è andato distrutto.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, che hanno estratto i tre occupanti dalla vettura finita in un terrazzamento sottostante, intorno alle 21 un autobus che scendeva da Ruta ha impattato una vettura che stava parcheggiando in un box a bordo strada. Il violento urto, ha spinto l'automobile contro la parete del fabbricato causandone il crollo, mentre l'automobile è precipitata sul terrazzamento sottostante. I tre occupanti, per fortuna illesi, sono stati estratti dalla squadra dei Vigili del fuoco di Rapallo, mentre la squadra di Chiavari è stata fatta intervenire per valutare che sotto le macerie non vi fosse rimasto nessuno. (ANSA).