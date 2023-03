A studentessa con raro tumore medaglia ateneo Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Per la prima volta nella sua storia l'Università di Genova ha conferito la medaglia d'oro al merito ad un suo studente. A riceverla è stata Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese di 23 anni, al quinto anno di medicina, affetta da un rarissimo angiosarcoma cardiaco. C'è stata tanta commozione quando la giovane si è collegata con l'aula magna dell'Università dove si erano riuniti i suoi compagni di corso.

"Non mi aspettavo questa cerimonia - ha detto - anche se sapevo che si stava preparando qualcosa di importante". Sofia ha raccontato i punti centrali dell'associazione che ha fondato, "Sofia nel cuore", che oltre alle finalità scientifiche ha anche quella di aiutare i pazienti nella qualità di vita e accompagnarli nel momento difficile della diagnosi e poi ha tenuto una "Lectio Magistralis" nel corso della quale, con una grandissima lucidità, ha analizzato la sua malattia. Al termine della presentazione il rettore, Federico Delfino, ha letto le motivazioni che hanno portato al riconoscimento. E' sottolineata l'attività sociale intrapresa con impegno e altruismo nel campo della ricerca medica. "Questo è un evento straordinario perché Sofia è una ragazza straordinaria - ha detto Delfino - una tra le migliori, una studentessa di Medicina che sa capire l'importanza della ricerca per comprendere le questioni che sono ancora irrisolte. Il nostro apprezzamento non è rivolto a un percorso di formazione, a un esito brillante, ma proprio alla sua propensione agli altri". La medaglia è stata ritirata dalla sorella Ilaria, mentre in aula magna c'è stato un lunghissimo applauso. "Grazie per il supporto e per questa bellissima sorpresa che proprio non aspettavo" ha concluso Sofia. (ANSA).