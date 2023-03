A Genova hub per cultura digitale di over 65

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Aiutare gli over 65 a superare il "gap" digitale guidandoli nell'accesso ai nuovi servizi, sempre più strategici per le pubbliche amministrazioni, grazie alla rete che si andrà a formare tra le startup innovative e il mondo del terzo settore. È questo l'obiettivo del "Silver Digital Innovation Net", promosso da Fonda srl, Social HUB Genova, Consorzio SI4Life, Wylab, che nasce nello spazio di Coworking TAG ai Giardini Baltimora di Genova. Il progetto dovrebbe avviarsi già a inizio maggio, dopo una fase di formazione degli operatori.

"Vogliamo mettere a sistema una piattaforma che conterrà moduli formativi - spiega Filippo Costa vice presidente Silver digital Net - per aiutare gli operatori a insegnare l'uso dei servizi digitali alle persone over 65. Operatori che, attraverso le associazioni del terzo settore, possano dare supporto, e lo faremo anche noi con punti fisici su pratiche digitali che vanno dallo Spid al fascicolo del cittadino, fino alla posta elettronica e alla spesa online".

Un percorso che sarà preceduto da una "Challenge" per favorire l'incontro tra le imprese del terzo settore e le startup. "Abbiamo lanciato una chiamata per le imprese sociali del territorio, per raccogliere i loro bisogni in campo tecnologico - ha spiegato Francesca Picasso, Project Manager Wylab - e il 4 aprile ci sarà la call per le startup che, attraverso i loro prodotti e servizi potranno rispondere a queste esigenze con progetti innovativi. E noi forniremo un supporto allo sviluppo e alla crescita dei progetti".

Un progetto finanziato all'interno del bando "Zip" promosso dal Comune di Genova attraverso i Fondi Strutturali di Investimento Europei. "L'amministrazione comunale considera la Silver economy uno dei temi-chiave del prossimo futuro - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia - apprezzo molto lo spirito con cui il progetto è nato e lo considero di assoluta importanza perché coniuga lo sviluppo della conoscenza digitale fra le persone più anziane e stimola la nascita di start up innovative a loro dedicate". (ANSA).