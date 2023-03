Seicento banchi a Fiera s.Giuseppe della Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 MAR - La Spezia ritrova la tradizionale Fiera di San Giuseppe nella sua versione senza le limitazioni dovute al Covid e, per la prima volta in 370 anni, vieta la vendita di animali vivi al suo interno. Svolta animalista che recepisce il nuovo regolamento comunale per la sanità e la tutela degli animali. "Un segnale etico importante, nel rispetto della vita tutta. Gli animali non sono giocattoli e non vanno concepiti come tali, il loro acquisto deve avvenire attraverso un percorso preciso - dice il sindaco Pierluigi Peracchini -. Per il resto sarà un ritorno alla formula pre pandemia, all'insegna del divertimento".

Si inizia venerdì 17 e si chiude domenica 19 marzo, giorno del santo patrono della città. Saranno 600 i banchetti posizionati tra Via Chiodo, i Giardini Pubblici, Piazza Europa e il lungomare in un percorso di circa 4 chilometri per 15mila metri quadri di superficie. La voce grossa la fanno abbigliamento, street food ed enogastronomia regionale, con un'offerta che spazia dalla Romagna alla Sardegna, accanto ad artigianato, ceramica e casalinghi.

"Ci aspettiamo un ritorno molto importante dal punto di vista delle presenze, anche da fuori regione, e quindi un'occasione per i commercianti - dice l'assessore al commercio Marco Frascatore - che potranno mettere musica e vendere prodotti anche all'esterno del proprio negozio". Sabato 18 marzo torna inoltre la Notte Bianca: tutti i titolari di pubblico esercizio potranno organizzare intrattenimenti musicali senza balli, in deroga ai limiti di rumorosità, fino all'una di notte. Per l'occasione anche la Fiera rimarrà aperta fino alle 22. (ANSA).