In stazione con arco, frecce e pistola, denunciato pisano

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Andava in giro per la stazione Principe con arco, frecce, e una pistola a salve ma gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno notato e denunciato. Nei guai è finito un ragazzo di 22 anni, residente a Pisa, ora accusato di porto abusivo di armi. L'armamentario è stato sequestrato perché il giovane non ha saputo fornire un motivo per cui li stava portando in giro e perché li avesse. Dagli accertamenti è emerso che era già stato denunciato per lo stesso reato dalla polizia ferroviaria di Savona. Era stato fermato a bordo di un treno in arrivo a Savona con un vistoso coltello nel fodero e portato a tracolla all'altezza del petto. Aveva inoltre al seguito uno zaino all'interno del quale i poliziotti hanno trovato tre pugnali di grosse dimensioni, un coltello a serramanico e un'accetta lunga 35 centimetri. Anche in questo caso le armi sono state sequestrate e il giovane denunciato.

