Genova dedica un monumento-arredo urbano a Teresa Mattei

Nella Giornata internazionale della donna è stato inaugurato in piazzetta Teresa Mattei il nuovo arredo urbano dedicato alla partigiana, politica e pedagogista genovese. Il "monumento", una fioriera/panchina costituita da gradoni in cemento con sedute in legno su diversi livelli, contiene fioriere e un albero di mimosa, in onore dell'impegno di Teresa Mattei in favore dei diritti delle donne e del suo contributo nella scelta della pianta come simbolo della giornata dell'8 marzo.

L'intervento, spiega una nota, è stato promosso dalla cooperativa sociale Il Ce.Sto con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. L'opera rientra nel progetto di rigenerazione urbana "Spaziature comuni", un piano di rigenerazione urbana degli "spazi residuali" del Sestiere del Molo attigui ai Giardini Luzzati.

Dopo piazzetta Rostagno, area recuperata e restituita al territorio e alla collettività, oggi è stata la volta di piazzetta Teresa Mattei: un risultato, questo, frutto del lavoro e della collaborazione tra Il Ce.Sto, che gestisce i Giardini Luzzati, Cooperativa DueTreDue, Comune di Genova - municipio Centro Est, Associazione Balgasar, civ Sarzano-Sant'Agostino su progetto del Collettivo di architetti Splace, composto da Andrea Bosio, Giacomo Cassinelli e Antonio e Lavarello.

All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, la consigliera comunale Arianna Viscogliosi, Valentina Arcuri (Anpi Sezione Teresa Mattei), Federica Scibetta, Coordinatrice Territoriale Sestiere del Molo, la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso e l'attrice teatrale Irene Lamponi che ha interpretato il "Discorso all'assemblea costituente", scrittura di Amedeo Romeo. (ANSA).