Fondazione Gaslini stanzia altri 10mln per nuovo ospedale

Nuovi fondi per 10 milioni di euro a favore della realizzazione del progetto del nuovo ospedale pediatrico 'Gaslini" di Genova sono stati deliberati dalla Fondazione Gaslini che ha portato il proprio contributo a 20 milioni di euro. Il presidente Monsignor Marco Tasca ha proposto l'erogazione di un ulteriore finanziamento di dieci milioni di euro in conto capitale, al fine di aumentare la percentuale di finanziamento pubblico a fondo perduto, diminuendo così l'onere del canone concessorio che si troverà a gravare sull'Istituto Giannina Gaslini a decorrere dalla consegna del "Padiglione Zero" prevista entro giugno 2026.

"Il contributo della Fondazione Gerolamo Gaslini è ancora una volta fondamentale, come sempre è stato nella storia dell'Ospedale, per la realizzazione di questa fondamentale opera di rinnovamento. Siamo grati al nostro arcivescovo Mons. Marco Tasca, presidente della Fondazione Gaslini e all'intero Consiglio per la fiducia accordataci, che ci consente di iniziare nei tempi necessari l'opera di trasformazione e rilancio dell'ospedale" ha dichiarato il presidente dell'Istituto Giannina Gaslini, Edoardo Garrone, a margine del CdA della Fondazione Gaslini.

A seguito dell'avviso pubblico, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Gaslini il 21 febbraio 2022, e delle tre proposte pervenute il 31 agosto dello stesso anno, al termine della procedura comparativa, è stata individuata come preferibile dal CdA dell'Istituto l'offerta del RTI (raggruppamento temporaneo di impresa) CMB, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, che costituirà base di gara.

L'operazione portata avanti dall'Istituto Giannina Gaslini che si configura come Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica (PPP), è stata individuata come soluzione contrattuale capace non solo di integrare le risorse pubbliche, ma anche di ridurre rischi critici quali maggiori costi, maggiori tempi di realizzazione, oltre che interferenze tra cantiere e continuità clinica.

Il "Nuovo Gaslini" ha un valore finanziario complessivo di circa 164,4 milioni di euro di cui 37 milioni, pari al 22% dell'onere complessivo, fino ad oggi sono stati reperiti attraverso finanziamenti di parte pubblica senza obbligo di restituzione. Ne fanno parte i 10 milioni di euro già deliberati il 9 luglio 2021 dalla Fondazione stessa, a cui si sommano i 10 milioni di PNRR, i 6,5 milioni ex legge 67/88, i 1,8 milioni assegnati da Regione Liguria successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico ed il resto proviene da alienazioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto. La rimanente quota di oneri, pari a 127,4, milioni di euro è coperta da finanziamento privato, la cui remunerazione avverrà con canone concessorio che impegnerà l'Istituto per 19 anni". (ANSA).