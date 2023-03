Zona logistica semplificata Genova, ecco mappatura digitale

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - E' stata illustrata oggi a Palazzo Tursi la mappatura della Zona logistica semplificata, disponibile attraverso il geoportale del Comune di Genova e realizzata dal Sit. "Enorme lavoro dei tecnici dei nostri uffici, che hanno lavorato in stretta sinergia con la Regione Liguria, la struttura commissariale, l'Autorità di sistema portuale, associazioni di categoria, in particolare Spediporto, e capitaneria di porto - ha detto l'assessore comunale al Porto Francesco Maresca - abbiamo mappato le aree che saranno coinvolte nella Zls con una semplificazione fiscale e burocratica". Secondo l'assessore "Genova è pronta - continua - ora manca solo la nomina di un commissario e su questo abbiamo già scritto al ministro alle Politiche di coesione Fitto e al ministro alle Infrastrutture Salvini perché venga individuato il commissario e si possa partire con la Zls, su cui abbiamo già raccolto alcune manifestazione di interesse da parte di aziende". Il consigliere delegato ai Nuovi insediamenti aziendali Davide Falteri aggiunge: "La scansione effettuata per la mappatura delle aree restituisce un quadro preciso e aggiornato in tempo reale che ci permette di andare a lavorare con puntualità sull'offerta di aree per l'insediamento aziendale". La mappatura attraverso la scansione in Bim digitalizza la Zls. "La frontiera ulteriore - ha concluso l'assessore allo Sviluppo economico e urbanistica Mario Mascia - è portare Genova a essere un porto per i dati oltre che per le merci. Stiamo lavorando anche sull'importante partita del Piano regolatore portuale perché venga sviluppato in modo equilibrato con la città". Quello di stamattina è stato il primo tavolo di presentazione a cui seguiranno ulteriori incontri con le sigle sindacali. (ANSA).