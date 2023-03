Spezia-Inter sold out, Semplici pensa a Nzola-Shomurodov

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 MAR - Come per la partita contro la Juventus di un mese, lo stadio Picco registra il tutto esaurito anche per Spezia-Inter in programma venerdì sera come anticipo della 26^ giornata di serie A. Ieri erano già stato dichiarato il sold out per la curva Ferrovia e il settore distinti, oggi sono terminati i biglietti anche nei restanti settori. Da domani dunque biglietteria chiusa.

I padroni di casa proveranno a muovere la classifica nonostante un impegno dal pronostico blindato contro la seconda forza del campionato. Leonardo Semplici ha dichiarato dopo la partita contro il Verona di lavorare sulla possibilità di schierare assieme dal primo minuto il capocannoniere Nzola e l'uzbeko Shomurodov, arrivato a gennaio dalla Roma, per provare a sopperire alla difficoltà di andare a rete. Domenica scorsa si è inoltre rivisto Zurkowski, altro innesto invernale, che per ora aveva giocato solo nel finale della partita di Torino di due mesi fa. In settimana dovrebbero recuperare anche Moutinho e Zoet, mentre per Bastoni se ne riparlerà con tutta probabilità solo dopo la sosta. Contro l'Inter mancheranno Reca, squalificato per somma di ammonizioni, e il portiere Marchetti espulso dalla panchina. (ANSA).