Ponte Genova: testimone, mai fatte ispezioni in parte media pila

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Cassoni dentro i quali non si poteva entrare, pile mai viste nella parte media (quella che si trova a metà tra la parte bassa e l'impalcato), ispezioni fatte coi binocoli. Sono queste le descrizioni dei controlli fatti sul ponte Morandi nel corso dell'udienza durata quasi otto ore nel processo per il crollo in corso a Genova (14 agosto 2018, 43 vittime).

Controlli mai fatti di cui si parla un'ora dopo la tragedia nella chat del Fantacalcio. "Io sono stato tre anni a Genova, le pile e le stilate delle pile non le abbiamo mai viste e in passato, da quello che so, non hanno mai fatto ispezioni alla parte media della pila..boh.. comunque un bel casino" scriveva il 14 agosto 2018 Daniele Facchinei, ingegnere di Spea in servizio a Genova tra il 2009 e il 2012. Facchinei ha confermato quel messaggio nel corso della sua testimonianza in aula. Un modo superficiale di fare le ispezioni secondo l'accusa.

Nella parte alta delle pile sotto l'impalcato si guardava talvolta grazie all'uso di un by bridge ma solo per pochi metri.

Nel 2009, Facchinei partecipa a una ispezione approfondita per le parti strallate con una gru affittata della ditta Vernazza riscontrando macchie di umidità e diversi stralli della pila 9 con percolazioni di acqua, distacchi di calcestruzzo e lesioni capillari in parte lineari e in parte ramificate.

Sempre nel 2009 sulla pila 9 venne fatta una ispezione approfondita da un altro testimone, Alberto Morosini, tecnico di Spea della sede di Bologna (il nucleo di Spea che veniva inviato per le ispezioni più approfondite). "Ad una prima ispezione visiva il calcestruzzo degli stralli di pila 9 appare in uno stato di conservazione qualitativamente più scadente rispetto a quello degli stralli di pila 10". La relazione si conclude raccomandando di "ripetere le ispezioni ravvicinate almeno una volta l'anno, per poter estendere a tutti gli stralli un intervento di sorveglianza sia visivo che strumentale. E invece vennero rifatte nel 2012 ma solo sulla pila 10. (ANSA).