Lettere minatorie a preside e dirigente liceo Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Due lettere minatorie sono state recapitate ieri pomeriggio alla segreteria del liceo classico statale Mazzini di via Reti a Sampierdarena. Erano indirizzate alla preside e alla dirigente amministrativa dell'istituto.

"Farai una una brutta fine" c'era scritto su una lettera, accompagnata da un insulto sessista e dal disegno stilizzato di un impiccato. Sulle buste sono state rinvenute tracce di una sostanza potenzialmente pericolosa. Per questo sul posto, oltre alle volanti della polizia sono arrivati gli artificieri e la scientifica. Da una prima analisi della polvere ritrovata si tratterebbe di acido picrico, una sostanza esplosiva vietata in Italia più potente del tritolo. Le due dirigenti, sentite dalla polizia, hanno detto di non aver mai subito minacce..

Ferma condanna è stata espressa dalla Flc Cgil. "Un gesto tanto vile quanto pericoloso - così Elena Bruzzese, segretaria generale Flc Cgil Genova - "come Flc reputiamo ancora più grave che queste lettere siano state recapitate all'interno di una scuola e chiediamo che venga fatto ogni sforzo per individuare i responsabili dell'accaduto". (ANSA).