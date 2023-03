Le "Pioniere" in mostra a De Ferrari per l'8 marzo

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Inaugurata in piazza de Ferrari a Genova la mostra fotografica diffusa e a cielo aperto "Pioniere", organizzata da Regione Liguria per celebrare l'8 marzo, giornata internazionale della donna. L'esposizione mostra una quarantina di scatti dell'archivio fotografico 'Francesco Leoni', custodito al Galata Museo del Mare, grazie alla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici, ed è stata curata dalla figlia Paola Leoni. La mostra è un racconto per immagini che testimonia i profondi cambiamenti del ruolo della donna negli ultimi decenni e la lunga strada per l'emancipazione e l'uguaglianza.

"In questa selezione di immagini si vede tutto il cambiamento delle donne dagli anni '30 agli anni '80 - ha raccontato Paola Leoni -. E' stato molto importante scegliere queste immagini e dare a ciascuna di esse anche una data e una didascalia. Spero che questa mostra piaccia non solo alle donne, ma anche che gli uomini vengano un po' sensibilizzati".

Esposta sui dieci totem allestiti intorno alla fontana di piazza De Ferrari, la mostra rimarrà visibile al pubblico fino al 19 marzo a Genova ma non solo: i totem sono presenti anche davanti ai municipi di Imperia, La Spezia e Savona.

"Un racconto fotografico che è una bella mostra per ricordare tutte quelle donne che hanno aperto una strada, coltivato un'eccellenza e segnato un cammino nel giorno della festa delle donne - ha dichiarato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria- . Credo che sia un buon segnale coerente con i tempi di un paese che per la prima volta vede anche donne ai vertici della nostra politica dalla presidenza del Consiglio al principale partito di opposizione. Questo, al di là di come ciascuno la possa pensare, credo che sia un passo avanti in quel cammino di integrazione e di partecipazione dell'universo femminile e nella vita sociale, economica e politica del paese su cui si sono fatti tanti passi avanti, ma non sufficienti.

Questa mostra vuole ricordare a tutti che questo è un cammino ancora in corso e che è un cammino che non riguarda solamente la partecipazione dell'universo femminile alla vostra vita del paese, ma riguarda anche le capacità di espansione del nostro paese". (ANSA).