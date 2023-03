Code sul nodo ligure per lavori e traffico intenso

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Code sul nodo genovese per lavori.

In A12 direzione Genova segnalato 1 km di coda tra Chiavari e Rapallo e in direzione Rosignano 1 km tra Recco e Rapallo. In A10 in direzione Ventimiglia 3 km di coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano e 2 km tra Celle e Albisola. Sempre in A10 ma in direzione Genova 2 km tra Varazze e il bivio A10/A26. In A26 in direzione Genova 1 km tra Ovada e il bivio A26/A10.

Sull'Autofiori sono segnalati 6 km di coda tra Bordighera e il confine di Stato in direzione Francia per la rimozione di un Tir. (ANSA).