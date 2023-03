Attempati 'Bonnie Clyde' derubano autista bus

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Sono riusciti a rubare il portafogli all'autista del bus mentre stava guidando ma i due, entrambi cittadini italiani di 56 anni lui e 53 anni lei, sono stati individuati e denunciati. Succede alla Spezia.

L'autista del bus di linea ha fatto salire i due alla fermata di viale Garibaldi che si sono seduti proprio alle spalle del guidatore per scendere poche fermate dopo. Il conducente si è accorto del furto quando, avendo finito il proprio turno, è sceso dal mezzo. Ha avvisato la polizia e contestualmente ha bloccato le carte.

Formalizzata la denuncia di furto negli uffici della Questura della Spezia, gli uomini della Squadra Mobile avviavano le indagini sulla coppia che, nel frattempo, aveva iniziato a utilizzare le carte di credito rubate presso due esercizi commerciali cittadini, riuscendo ad andare a segno ben due volte prima che il blocco telefonico impedisse loro che altri due tentativi di acquisti fraudolenti potessero andare a buon fine.

Acquisite le immagini tratte dalle telecamere di scurezza, sentiti i commercianti e ricostruito l'itinerario percorso dalla coppia, i due sono stati identificati.

Rintracciati dagli agenti della Mobile all'interno di un'abitazione situata poco distante rispetto alla fermata dove erano scesi dal mezzo pubblico i due, di fronte all'evidenza dei fatti, hanno ammesso le proprie responsabilità, riconsegnando il portafoglio dell'autista. La coppia, nella giornata di ieri, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carta di credito.

