Alla Moog 21 licenziamenti su 105 dipendenti, sciopero

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Sciopero di 4 ore alla Moog di Casella dopo l'annuncio da parte della multinazionale americana, leader mondiale nell'automazione industriale, di un provvedimento di licenziamento collettivo per 21 lavoratori sui 105 attualmente operanti nella sede genovese.

A proclamare la protesta, andata in scena oggi dopo l'assemblea dei lavoratori, la Fiom di Genova congiuntamente alla RSU aziendale.

"L'azienda non ha lamentato particolari problematiche di natura economica, anzi - spiegano dalla Fiom - ma ha parlato solo di riorganizzazione. In questo caso però si tratta di una fabbrica che rappresenta molto per l'economia della valle e che ha recentemente acquisito commesse importanti, anche di natura militari, come quelle legate agli F-35 Lockheed Martin".

In particolare i licenziamento collettivo riguarda oltre il 20% della forza lavoro ed è di natura trasversale visto che comprende sia operai che tecnici che quadri. "Per ora - ha aggiunto la Fiom- abbiamo ottenuto un incontro mercoledì prossimo in Confindustria ma siamo pronti a mettere in campo ulteriori iniziative di lotta".

Moog in Italia oltre allo stabilimento di Casella, Genova è presente anche a Malnate, Varese e Presezzo in provincia di Bergamo. (ANSA).