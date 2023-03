Record di iscritti per il 57° Premio Paganini

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Record di iscritti per la 57/a edizione del Premio Paganini. Sono 117 le domande presentate e 111 i giovani violinisti designati a partecipare alle preselezioni, 6 dei quali finalisti di concorsi internazionali membri della Wfimc (Seoul, Zhuhai, Odessa, "Michael Hill" e "Henryk Wieniawski") che accederanno di diritto alla fase eliminatoria del concorso, in programma a Genova dal 16 al 27 ottobre.

"Il record di iscritti alla nuova edizione del Premio Paganini è un risultato che ci riempie di orgoglio, frutto di mesi di grande lavoro - ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci -. Da qui a fine anno, sarà un crescendo di attività e appuntamenti. Stiamo lavorando a pieno ritmo per assicurare al Premio il più ampio successo, in sinergia con le altre iniziative e gli eventi che avranno luogo nella nostra città nei prossimi mesi".

Tra i candidati leggera prevalenze femminile con 60 ragazze a fronte di 51 ragazzi, mentre rimane altissima la vocazione internazionale del concorso: 71 i concorrenti che provengono dall'Asia, 29 dall'Europa, tra cui 4 italiani, e 11 dal continente americano. Il più giovane musicista è un ragazzo ucraino di 16 anni. (ANSA).