Fondazione Garrone, Progetto Appennino 2023 in Parco Beigua

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Formazione per la nascita di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente e creazione di reti: sono questi gli elementi principali del Progetto Appennino 2023 che mette i giovani al centro della riqualificazione e della valorizzazione dei territori appenninici e che quest'anno verrà ospitato nel territorio del Parco del Beigua e precisamente a Sassello (Savona). Il Progetto prende il via con la call, aperta oggi, per partecipare al campus ReStartApp, rivolto a giovani aspiranti imprenditori appenninici provenienti da tutta Italia, e le call per i percorsi di accelerazione e i laboratori di rete, dedicati alle imprese locali. Il Progetto è promosso da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, capofila di un partenariato composto da Ente Parco del Beigua, i Comuni di Sassello e Campo Ligure, Coopfond Spa, Lega Ligure delle Cooperative e Fondazione De Mari, con un contributo di Fondazione Carige.

"Potendo contare su un partenariato pubblico-privato eccellente - spiega Francesca Campora, dg di Fondazione Edoardo Garrone -, siamo certi che un territorio vivace e ricco di risorse e opportunità come quello del Parco del Beigua costituirà terreno fertile per chi vede il proprio futuro sulle nostre montagne".

Fondazione Compagnia di San Paolo "è convinta capofila del Progetto Appennino - ha detto Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione torinese -: insieme ad alcuni importanti enti pubblici e del terzo settore siamo promotori di una iniziativa volta ad arricchire il panorama imprenditoriale delle aree interne e montane appenniniche attraverso un percorso di formazione, capacity building e sostegno alle piccole realtà locali" L'edizione 2023 di Progetto Appennino entra nel vivo con il lancio delle call per le tre iniziative complementari di cui si compone: il Campus ReStartAp, il percorso di accelerazione per imprese locali Vitamine in Azienda e i laboratori di creazione di reti di imprese locali Imprese in Rete. Le call per partecipare alle diverse iniziative del progetto sono pubblicate nell'area Bandi del sito fondazionegarrone.it. (ANSA).