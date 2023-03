Stankovic: "Sabiri? Non mi piaceva ma potevo sostituirne tre"

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - L'analisi del match parte dal 35' quando Stankovic ha deciso di sostituire per scelta tecnica il nazionale marocchino Sabiri: "Avrei potuto fare tre cambi in quel momento, ma ho deciso di fare quella sostituzione perché non mi era piaciuto", spiega Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria. Poi lo sguardo del mister si allarga. "Ci sono tanti perché di questo risultato. Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti, purtroppo c'era di nuovo la tensione a schiacciarci.

Capita ad alcuni di farsi condizionare e su questo io non posso fare nulla. Però voglio dire una cosa importante perché arrivando allo stadio e guardando fuori ho visto gente dai 7 ai 77 anni che ci incoraggiava, applaudiva e mandava baci. Poi ho visto la coreografia e mi sono addirittura commosso. Più di così cosa devono fare i tifosi per farci sciogliere la tensione ? Ho detto anche prima della partita ai ragazzi che dovevano divertirsi ma qualcuno riesce a gestire la tensione mentre altri no". Poteva essere la gara della svolta come dice Rincon. "Ci dispiace perché volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi e prendere un po' di rincorsa. Abbiamo limitato la Salernitana, abbiamo anche costruito occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Abbiamo avuto più dominio del gioco e ci siamo mossi bene, ci manca quell'episodio che ci permetta di sbloccare il match. Cosa dire ai più giovani? E' difficile, ognuno deve trovare la forza dentro se stesso". La Samp resta all'ultimo posto, addio salvezza? "Finché la matematica non ci condanna, noi ci crediamo, ci manca quella scintilla per rilancirci, ma abbiamo l'obbligo per noi e per la gente di crederci ancora.

Indossiamo una maglia prestigiosa e dobbiamo crederci fino alla fine", ha detto Rincon.