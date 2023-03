Semplici: "Secondo tempo straordinario, buon punto"

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAR - "All'inizio i ragazzi hanno sentito molto la gara e si muovevano poco. Abbiamo sbagliato situazioni anche facili, dando forza agli avversari. Nello spogliatoio ho cercato di trasmettere loro serenità, spronandoli a fare ciò che avevamo preparato. Si è vista un'altra squadra, che ha fatto un secondo tempo straordinario per aggressività e occasioni. Ci sarebbe piaciuto vincerla, perché ci avrebbe dato ulteriore slancio dopo il punto di Udine, ma dobbiamo rimanere sicuri delle nostre qualità". Così Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo il pareggio casalingo contro il Verona. Per lui due punti in due partite.

"Al mio arrivo mancava anche un po' di convinzione. Sto imparando a conoscere la rosa, ad utilizzarla a fondo man mano che conosco i ragazzi. Ripartiamo dal secondo tempo di oggi, quando abbiamo provato a fare la gara, alla fine è stato un buon punto". Oggi grande possesso palla, ma pochi tiri. "Stiamo lavorando su questo aspetto, perché abbiamo giocatori che possono fare gol. Parlo di Agudelo, Kovalenko, Ekdal, Gyasi o Verde. Sono tutti elementi che possono provare a tirare. Devono provarci senza avere paura di sbagliare. Sto facendo anche un lavoro mentale. E' un lavoro più difficile, ma ho già visto buone cose. Ho detto loro che quando perderemo la colpa sarà mia, quando vinceranno saà merito loro".

Oggi si è rivisto il polacco Zurkowski dopo un mese di stop. "Si è dimostrato in buona condizione dopo pochi allenamenti, mi è piaciuto anche come sono entrati Kovalenko e Shomurodov. Questo deve diventare la nostra forza, perché io ho la volontà di creare un gruppo unito in cui ci sarà spazio per tutti".

L'ammonizione di Reca, che sarà squalificato contro l'Inter, crea un buco sulla sinistra visto il contemporaneo infortunio di Moutinho. "Potrei chiedere un sacrificio a qualcuno". (ANSA).