Genoa: Gilardino, contro il Cosenza gagliardi ma umili

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - Genoa che torna in campo domani sera chiudendo la 28 esima giornata di serie B affrontando il Cosenza, penultimo ma capace di ribaltare pochi giorni fa la Reggina nel derby calabrese. "Arrivano rivitalizzati da questo risultato - ha sottolineato Alberto Gilardino alla vigilia-.

Sono riusciti in novanta secondi a ribaltare una partita difficile e lo hanno fatto per bravura, per spirito e con un pizzico di fortuna, con giocatori e un allenatore di qualità.

Per questo noi dobbiamo fare una partita nel modo giusto. Una partita gagliarda davanti al nostro pubblico, cercando l'episodio favorevole che ci possa permettere di raggiungere un risultato positivo. Ma sempre attraverso passione, sacrificio, umiltà che questa deve avere sempre dentro la gara".

Sfida che il tecnico potrà affrontare con tre recuperi importanti. "Bani. Strootman ed Hefti sono tutti recuperati" ha sottolineato l'allenatore rossoblù che in avanti dovrà fare a meno però di Coda ed Aramu ma crede molto in Puscas.

"Nelle ultime prestazioni George ha lavorato molto bene per la squadra. È quello che ho chiesto a lui e che gli sto chiedendo, ossia di legare il gioco, lottare su ogni pallone e attaccare l'area di rigore. Lo sta facendo molto bene. Dobbiamo comunque lavorare tutti per metterlo nelle condizioni migliori affinché ci siano più presupposti per andare in porta, creare occasioni e difficoltà alle difesa avversarie. Spero che domani sia la serata di Puscas".

Ma chiunque scenda in campo per Gilardino questo Genoa deve avere comunque alcune caratteristiche ben precise. "La cosa fondamentale su cui insisto è che dobbiamo avere umiltà in ogni gara e dobbiamo sempre portarcelo dentro, sia contro la prima che contro l'ultima. Questo campionato richiede sacrificio e umiltà". (ANSA).