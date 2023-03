Braccio incastrato nell' impastatrice, grave cuoco

(ANSA) - LAVAGNA, 05 MAR - Grave infortunio sul lavoro per un cuoco lavagnese di 35 anni che rischia di perdere un braccio rimasto incastrato in una impastatrice. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 nella cucina del ristorante U Brunzin situato a Lavagna in via XX settembre. L'arto in parte schiacciato è rimasto risucchiato dall' ingranaggio. Il cuoco è stato prima soccorso dai proprietari del locale e poi dai sanitari del 118 che sono riusciti a ridurre l'emorragia prima di disporre in codice rosso il trasferimento del cuoco all'ospedale San Martino di Genova. I sanitari stanno intervenendo per cercare di salvare il braccio dall'amputazione.

Nel ristorante sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Asl. L'impastatrice è stata sequestrata. (ANSA).