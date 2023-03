0-0 con la Salernitana, Sampdoria resta ultima

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Ancora zero vittorie in casa per la Samp che resta fanalino di coda della classifica. I blucerchiati non vanno oltre lo 0-0 nella gara con la Salernitana che non ha offerto un gran spettacolo. Qualche occasione da entrambe le parti, ma per la squadra di Stankovic la classifica con solo 12 punti si fa davvero dura. La nuova Salernitana guidata da Paulo Sousa mantiene invariato il vantaggio sulla zona salvezza. In casa blucerchiata scoppia il caso Sabiri, in campo svogliato e sostituito al 35' del primo tempo. Il centrocampista marocchino è già stato venduto alla Fiorentina. (ANSA).