Motociclista morto a Genova: testimone, auto andava a zig zag

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Potrebbe essere stata una distrazione dovuta all'uso del cellulare a causare lo schianto di ieri sera a Bogliasco, all'altezza dell'hotel Villa Flora, sull'Aurelia, in cui è morto all'istante Isidoro D'Urso, 68 anni. E' l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri e la polizia locale, coordinati dal pubblico ministero Gabriella Dotto. Un testimone ha raccontato di avere visto la Ford Fiesta guidata da una giovane, ora indagata per omicidio stradale, procede a zig zag, superando più volte la linea di mezzeria e invadendo la carreggiata opposta fino allo scontro frontale con la moto di D'Urso. Dal primo esame per alcol e droga la giovane è risultata negativa e per questo gli investigatori ipotizzano che l'andatura irregolare possa essere stata causata dall'uso del telefonino. Auto, moto e smartphone sono stati sequestrati.

Il telefono verrà analizzato incrociando telefonate, chat e cronologia di navigazione e ora dello scontro. (ANSA).