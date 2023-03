Comunali Sestri Levante: verso un derby nel centrodestra

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 04 MAR - Le elezioni amministrative di Sestri Levante potrebbero essere il palcoscenico per un derby nel centrodestra. Il giornalista Diego Pistacchi, che oggi ha incassato il sostegno ufficiale di Fratelli d'Italia è il candidato della coalizione che governa in Regione, come voluto dalle segreterie dei partiti, ma il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzzo e i consiglieri comunali di Sestri della Lega Albino Armanino e Paolo Smerali hanno deciso di sostenere le liste civiche che hanno individuato nell'ingegnere Francesco Solinas il candidato sindaco. "Per una candidatura del territorio", hanno spiegato, prendendosi gli attacchi dei partiti pronti ad espellerli se non faranno marcia indietro.

"Abbiamo da tempo intrapreso un percorso di lista civica per questo motivo lavoreremo per Francesco Solinas".

In questo scenario sono 4 i candidati sindaco con almeno 10 liste. I Cinque Stelle e due liste portano Giorgio Calabrò, in passato già vicesindaco mentre Pd, Italia Viva e due liste civiche sosterranno Marcello Massucco direttore di Mediaterraneo servizi partecipata del Comune. (ANSA).