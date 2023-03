Torna "Cantautori nelle scuole" e raddoppia

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Torna "Cantautori nelle scuole" il progetto, promosso da Regione Liguria e nato nel 2016 per approfondire nelle scuole sei grandi artisti della tradizione cantautorale genovese: Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Fabrizio de Andrè e Ivano Fossati. E lo fa raddoppiando con una sezione dedicata anche al mondo del rap.

L'obiettivo è quello di far scoprire agli studenti le professioni e i mestieri del mondo dello spettacolo, le attività indispensabili per realizzare musica, sia dal vivo che in sala di incisione o sul digitale, approfondendo il tema dell'eredità della tradizione genovese, in particolare per questa edizione il fenomeno del rap ligure.

Il progetto è stato avviato il 16 febbraio e si concluderà l'8 maggio. Ad essere coinvolti saranno 13 scuole per un totale di 357 studenti in 20 classi tra Genova, Sanremo e Chiavari, compresa la sezione carceraria dell'Istituto Cantero di Chiavari.

"Andremo a sviluppare questa idea meravigliosa che era nata nel 2016 - ha sottolineato Simona Ferro, assessore regionale alle politiche giovanili- grazie alla disponibilità dei nostri autori ma soprattutto dei dirigenti scolastici. E dopo aver approfondito i testi dei nostri cantautori con questa edizione, grazie alla collaborazione di professionisti, vogliamo portare i ragazzi a scoprire l'arte del mestiere della musica e tutti i lavori che ruotano intorno ad essa".

"Sarà un modo per formare i nostri ragazzi per dare una possibilità di orientamento professionale che si lega alla nostra grande idea formativa di orientamenti - ha aggiunto l'assessore alla formazione Marco Scajola-. Sarà per i nostri ragazzi una grande opportunità professionale".

Tra i docenti coinvolti Roberto Vigo (tecnica del suono in studio), Filippo Quaglia (arrangiamenti e produzione elettronica), Lorenzo Patellani (Tecnica del suono live), Federico Sirianni ( chitarra e composizione), Roberto Sburlati (booking e altro), Claudio Cabona (nascita, esecuzione e breve storia del rap), Raffaele Rebaudengo (arrangiamenti musicali).

(ANSA).