Tiene oltre 5 kg di marijuana nello zaino, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Aveva oltre cinque chili di marijuana nello zaino, suddivisi in panetti, e 14 mila euro in casa. L'uomo, Iacopo Pelloni, 28 anni, è stato scoperto e arrestato dagli investigatori della squadra mobile di Genova.

Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe potuto usare la droga sia per lo spaccio che per rifornire a sua volta i pusher.

Gli agenti lo tenevano d'occhio da tempo, visti i precedenti specifici ma, soprattutto, dopo una segnalazione. Ieri pomeriggio è stato fermato per un controllo mentre si trovava in macchina. Gli agenti hanno notato lo zaino e quando lo hanno aperto hanno trovato i panetti di erba. E' scattata così la perquisizione in casa dove sono stati trovati i soldi in contanti. (ANSA).