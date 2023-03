Sanità: Regione, nel sondaggio Pd anche note positive

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - "In Liguria c'è una buona qualità percepita per i ricoveri e la vicinanza dei servizi sanitari offerti, le liste d'attesa sono un tema nazionale post pandemia e la Regione è al lavoro per facilitare le prenotazioni, aumentare l'offerta e le giuste prescrizioni mediche". Così la Regione Liguria risponde alle criticità registrate dalla ricerca Quorum/Youtrend sullo stato della sanità in Liguria commissionata dal gruppo del Pd in Consiglio regionale.

"Il rispetto dei tempi delle visite mediche deve basarsi sul criterio oggettivo delle classi di priorità indicate dai medici e dai professionisti - ricorda la Regione - e certamente non sulle percezioni soggettive del paziente, che istintivamente punta a ottenere il prima possibile e più vicino a casa qualsiasi tipo di visita o prestazione".

Per quanto riguarda le liste d'attesa "le azioni intraprese incidono su tre aspetti principali: la facilità di prenotazione, l'aumento dell'offerta, la giusta prescrizione".

La Regione Liguria fa notare che il sondaggio Quorum/Youtrend evidenzia anche punti di forza come la disponibilità dei medici di medicina generale e l'accessibilità ai servizi, buona anche l'esperienza che gli intervistati forniscono dei ricoveri sanitari nei quali prevale nettamente il pubblico. Sono ritenuti adeguati o sufficienti dall'85% degli intervistati che si sono espressi sul tema; adeguata o sufficiente anche la comunicazione coi familiari sulle condizioni del paziente nel 79,7% dei casi.

Bene la pulizia e il comfort delle strutture di ricovero tra l'adeguato e il sufficiente per l'85,3%. Tra i dati positivi spicca anche quello sull'accessibilità ai servizi e le distanze: il 74,1% degli intervistati ha effettuato primi esami o prestazioni sanitarie in sedi ragionevolmente vicini al luogo di residenza o comunque all'interno dell'Asl di residenza. La piattaforma on line 'Prenoto Salute' ha dimostrato nei primi 7 mesi un alto indice di gradimento, snellendo le procedure e consentendo di rimettere a disposizione le prenotazioni disdette. (ANSA).