Sanità: per il Pd il sistema ligure non è in buona salute

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - "La sanità ligure non è in buona salute: i dati della ricerca Quorum/Youtrend, così come quelli della nostra campagna di ascolto 'E tu, come stai?', raccontano di un accesso agli esami, per tempi e modi, lentissimo e spesso difficile per gran parte dei liguri". Lo mette in evidenza il capogruppo del Pd-Articolo Uno in Consiglio regionale Luca Garibaldi analizzando i dati del sondaggio sullo stato della sanità in Liguria commissionato all'istituto di ricerca. "Che la metà dei cittadini sia costretto a ricorrere al privato è la dimostrazione dell'implosione del sistema di sanità pubblica di cui la giunta Toti è responsabile", dice Garibaldi.

"La ricerca dimostra il fallimento della gestione della sanità da parte del governo regionale - afferma la segretaria del Pd ligure e deputata Valentina Ghio - In particolare emergono i principali problemi che i cittadini vivono e in particolare quando sono più vulnerabili, ossia quando stanno male. La gestione della sanità in epoca Toti, nonostante la dedizione di medici, infermieri, ossS e tutto il personale socio sanitario, dimostra il fallimento".

"Si tratta di conseguenze dovute a scelte ben precise, a partire dal mancato investimento sull'aumento del personale, fino alla rinuncia del potenziamento delle strutture, in una regione che vede tra le altre cose una percentuale di popolazione anziana in crescita. - interviene il deputato del Pd Andrea Orlando - Una scelta ben precisa che determina da parte della giunta Toti uno spostamento graduale verso la sanità privata, per chi può, a scapito di quella pubblica". (ANSA).