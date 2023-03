Posta video con armi false e fa scoprire droga a casa

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Pubblica video sui social armato e intento a consumare stupefacenti e, così facendo, innesca le indagini che hanno portato la Squadra Anticrimine del commissariato di Sarzana a scoprire e sequestrare droga e stupefacente, oltre che ad arrestare del compagno della madre.

La polizia si è recata a casa del ragazzo per cercare le armi e ha trovato un paio di scacciacani senza tappo rosso, la replica in plastica di una mitraglietta, un pugnale e due tirapugni. Il ragazzo ha detto ai poliziotti di non custodire all'interno di quella abitazione nient'altro di illegale. Ma il compagno della madre, presente in casa durante la perquisizione, ha dichiarato di avere una piccola quantità di stupefacente e droga e spontaneamente ha aperto lo sportello di un pensile della cucina, consegnando due involucri di cellophane con dosi di cocaina e hashish. Ma l'acume e l'esperienza degli investigatori ha consentito di notare che all'interno dello stesso pensile, dove l'uomo aveva prelevato i due involucri, c'era un grosso involucro che conteneva hashish. La ulteriore perquisizione ha portato la polizia a trovare altri involucri di hashish, un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca e materiale per il confezionamento oltre a 300 euro, numerosi documenti di identità di soggetti terzi e titoli di credito risultati smarriti, rubati e di cui a ogni modo non veniva giustificata la presenza. La perquisizione è stata estesa a tutta l'abitazione grazie all'ausilio del cane antidroga Elik in forza alla Guardia di Finanza della Spezia che ha fatto trovare ancora dell'hashish nel bagno, sul comodino della camera da letto e dentro una scarpiera. Nella borsa della madre sono stati trovati, incartati, 765 euro.

Il compagno della madre, 43 anni, è stato arrestato e messo ai domiciliari, il ragazzo e la donna denunciati. (ANSA).