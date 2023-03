Bus contro muro in A10: bimbi piangevano e urlavano mamma

(ANSA) - IMPERIA, 03 MAR - "I bambini piangevano e chiamavano la mamma, anche se per fortuna non c'è stato nessun ferito.

Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per un controllo e sono stati dimessi subito dopo. E' andata bene, che in quel momento non passavano altri mezzi nell'altra carreggiata e che il guard rail ha frenato la corsa del mezzo, altrimenti avrebbe preso tutt'altra piega". A parlare è Ilaria Gallio una delle due maestre che con il loro intervento hanno evitato che il malore accusato dall'autista del bus si trasformasse in tragedia.

"Io e la mia collega ci siamo accorte, che l'autobus iniziava a sbandare. Inizialmente ci siamo dette: l'autista non sta seguendo molto la carreggiata, ma non abbiamo dato troppo peso.

Una frazione di secondo dopo, ha cominciato a strisciare contro il muro dell'autostrada e lì ci siamo spaventate". "Mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l'autista ed ho visto che aveva le braccia e il tronco sul volante e sono intervenuta".

