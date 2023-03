'Attenti al lupo', sindaco Badalucco pubblica 'avviso'

(ANSA) - BADALUCCO, 03 MAR - "In seguito ai recenti avvistamenti di lupi in centro paese, si invita a fare attenzione, nelle ore notturne, a coloro che circolano a piedi soprattutto se accompagnati da cani o bambini. Siate cauti ma non allarmatevi. Il lupo non è solito attaccare l'uomo e la situazione è monitorata". A diramare l'avviso nel piccolo paese di Badalucco è stato il sindaco Matteo Orengo dopo l'avvistamento di un paio di lupi, uno dei quali è stato immortalato anche nelle telecamera di videosorveglianza di un'azienda della zona. "E' soltanto per informare i cittadini che abbiamo diffuso questo messaggio - spiega il primo cittadino - perché solitamente i lupi si tengono a distanza dall'uomo.

Parliamo di un animale che per natura è molto diffidente e se vede del movimento, non si avvicina". Il problema potrebbe sorgere alla mattina, quando magari qualcuno porta a spasso il cane. "Per noi si tratta di un fenomeno nuovo. Il vero problema - conclude - è che lupi e cinghiali sono sempre più attirati dalla fame nei centri storici". (ANSA).