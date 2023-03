A Genova, l'esperienza immersiva nell'opera di Banksy

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - 'The world of Banksy - The immersive Experience' sbarca alla stazione di Genova Principe con una mostra ad alto impatto emotivo allestita in uno spazio che sembra fatto apposta per il grande artista inglese: le vecchie, scalcinate, sporche mura dell'ex biglietteria di Principe.

Sessanta opere tra le più famose, amate e contestate, stencils e murales, installazioni, quadri che portano il visitatore in ogni angolo di mondo toccato da Banksy. Tra le opere più conosciute Stop and Search, Bomb Hugger, If graffiti changed anything, e la serie dei Rats tra cui spicca, spettacolare, l'installazione del topo mascherato, omaggio ai moti del 1968, che venne rubato dal muro del Centre Pompidou a Parigi e vicino al quale la raffinatissima mano del curatore della mostra Manu de Ros ha voluto una vecchia centralina elettrica.

Passo dopo passo, questa eccezionale esposizione rende non solo omaggio al mitico Banksy ma, seppur tutte note, le sue opere fanno quel che devono fare e provocano azioni e reazioni, emozioni, turbamenti. Come rivedere la Zattera della Medusa, trasposizione del capolavoro di Théodore Géricault, con sullo sfondo uno yacht che passa senza badare a chi muore e non ripensare alla tragedia di Cutro, alle tante tragedie dei migranti nel Mediterraneo. Perché questo fa Banksy, questo fa la mostra allestita nelle vecchie e sudice stanze dell'ex biglietteria: provoca, racconta, deride il potere. La mostra, inaugurata oggi, chiude i battenti il 16 luglio 2023. (ANSA).